Gri kategorideki terörist Devrim Akbay etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
GRİ KATEGORİDE YER ALIYOR
"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi.
"MÜCADELE DEVAM EDECEK"
Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."
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