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Gri kategorideki terörist Devrim Akbay etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST DEVRİM AKBAY YOK EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; 'te etkisiz hale getirilen 'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

GRİ KATEGORİDE YER ALIYOR

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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