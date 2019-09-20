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YKS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler üniversite kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre; önlisans ya da lisans programına yerleştirilenler belirtilen tarihlerde önce ön kayıt sonra ise kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar yeterli süre içinde işlem yapmadıkları taktirde açıkta kalacak. ÖSYM, ek yerleştirme işlemi ile 61 bin genci üniversitelere yerleştirdi. Peki, YKS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak?

ek yerleştirme sonuçları dün öğle saatlerinde ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler." denildi. Açıklamanın ardından sonuc.osym.gov.tr adresinden yerleştikleri üniversiteleri öğrenen öğreciler kayıt işlemleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, YKS ek yerleştirme kayıt işlemleri nasıl yapılır? Üniversite ek kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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