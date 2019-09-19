Rusya ve Çin'den İdlib vetosu

Rusya ve Çin, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Rusya ve Çin'in sunduğu, "ateşkesin BMGK'nın terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamamasını" isteyen karşı tasarı ise kabul edilmedi

BMGK, biri Almanya, Kuveyt ve Belçika tarafından sunulan, diğeri ise Rusya ve Çin tarafından konseye getirilen iki tasarı oyladı.

Rusya ve Çin, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini isteyen tasarıya vetoda bulundu.

Tasarıya, ABD, Almanya, Belçika, Kuveyt, Fransa, İngiltere, Endonezya, Polonya, Peru, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili destek verirken, Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Batılı ülkeler, Rusya ve Suriye rejimini sivilleri, okul ve hastaneleri hedef almakla suçlarken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, suçlamaları reddederek, İdlib'de sadece terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini savundu.

RUSYA VE ÇİN'İN KARŞI TASARISI KABUL EDİLMEDİ

Rusya ise Çin ile sunduğu karşı tasarıda, ateşkesin ''BMGK'nın terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamamasını'' istedi.

Rusya'nın bu tasarısı ise gerekli olan 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Tasarıya sadece Rusya ve Çin destek verirken, 9 ülke karşı çıktı, 4 ülke ise çekimser kaldı.

Tasarıya destek vermeyen ülkeler, Rusya'nın tasarısında İdlib'deki insani krize ''sadece terörist grupların neden olduğunun'' savunulduğuna dikkati çekti.

Suriye'de rejiminin İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimlere topçu saldırıları devam ediyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.