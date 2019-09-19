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Son dakika: Sınır ötesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
SINIR ÖTESİNDE 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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