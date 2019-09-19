Son dakika: Sınır ötesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Gerçekleştirilen hava harekatı sonucu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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