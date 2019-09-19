Bakan Süleyman Soylu: PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki yıl içinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun yüzde 78 gerilediğini açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada "PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Ankara'da gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldiği yemek programda konuştu. Bakan Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.
PKK'NIN DAĞ KADROSUNDA YÜZDE 78 GERİLME
Terör örgütü PKK'nın içindeki eleman sayısının da 600'ün altına gerilediğini belirten Soylu, ''Son 2 yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi'' dedi.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Bakan Soylu bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde yaptığı açıklamada "Terörle ve düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Suriye'de veya Ortadoğu'nun herhangi bir yerinden yola çıkan düzensiz göç, bir yere kadar DEAŞ'a, sonra da PKK'ya para ödüyor. Sonra da sınırlarımızın içinde organizatörlere veriliyor. Yol üzerinde aldığı uyuşturucuyu satmaya çalışıyor. Sonra doğudan batıya doğru kaçmaya çalışıyor. 2014'te Yunanistan'a geçen her 100 göçmenden 10'u yakalanıyordu. Şimdi denizde 51'i yakalanabiliyor, 49'u geçiyor. Bu bizim ortaya koymuş başarının belki de en üst noktasıdır. " ifadesini kullanmıştı.
PKK'YA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ OPERASYON SAYISI 90 BİN 513'TÜR
Terörle mücadelenin, birbirinden farklı terör örgütleriyle eşzamanlı olarak devam ettiğini vurgulayan Soylu, şu görüşlerini paylaştı:
"Bir yandan uzun yıllardır mücadele ettiğimiz PKK, diğer yandan rehavete kapılmanın yanlış olacağı DEAŞ, öte yandan terör örgütlerinin beta versiyonu olarak tanımladığımız FETÖ ve yine Türkiye'deki geçmişleri eski olan, daha ziyade kiralık suikast örgütleri gibi çalışan DHKP-C ve aşırı sol örgütler... Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir. Bu örgütlerin simbiyotik ilişkilerini hiçbir daim gözden kaçırmamak lazım. Suriye'nin civarında ilk drone ve maket uçakla bombalı saldırıyı yapan DEAŞ'tır. Bundan kim öğrendi, PKK. Hemen bu saldırıları Türkiye'ye yönelik gerçekleştirmeye çalıştılar."
Özellikle PKK'ya karşı son dönem stratejilerinin "kesintisiz operasyon" ve "tehlikeyi kaynağında yok etme" şeklinde tarif ettiklerini anlatan Soylu, "Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'dü. Bu şu demektir, alandaki baskımız operasyon kabiliyetimiz ve yeteneğimiz gittikçe, katlanarak yükselmektedir." değerlendirmesini yaptı.
PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.Hakkari'de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğu belirtildi.
PKK'LI TERÖRİSTLER TESLİM OLDU
Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4'ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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