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Başkan Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞTI! ANINDA BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Başkan , sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle 2004 yılında Van kedisiyle çekilen fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başkan , 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Van kedili tbt paylaşımı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VAN KEDİLİ "TBT" PAYLAŞIMI

"İSTANBUL'DAN MALATYA'YA..."

Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te 'dan 'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.


Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

İşte binlerce beğeni alan o kare;

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