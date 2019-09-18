Son dakika: Erzurum'un Karayazı ilçesine kayyum atandı
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
Erzurum'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve dün cezaevine konulan Karayazı ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine, Başkan Vekili olarak Kaymakam Mesut Tabakcı görevlendirildi.Erzurum'un HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alması sonrası belediyeye kayyum ataması yapıldı. Belediyeye kayyum olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu atandı.
Erzurum'da, hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi dün gözaltına alındı. Cezanın onanmasının ardından Melike Göksu'nun beraberindekilerle birlikte kardeşinin kimliğini alarak kaçmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu iki aracı Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Melike Göksu, kendi kimliği yerine kardeşinin kimliğini gösterdi. Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Göksu, adliyedeki işlemlerinin ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne götürüldü. Meclis üyesi olan 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
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