Adnan Oktar davasından çarpıcı detaylar
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "Ergenekon soruşturmasında mahkemede müdahil oldular. Benim kendimde bile olmayan gizli sicil dosyalarımı Zekeriya Öz'e verdiler. Bunlar dava dosyasında var." dedi.
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam ediliyor.
Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan ve 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun başında bulunan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Duruşmada savunma yapan sanık Adnan Oktar'ın kendisine yönelik suçlamalara yanıt verdiğini anlatan Saçan, "Hep İngilizlerin devleti onu aldırmış. O alınınca dolar yükselmiş. Mübarek bir insanmış. İslam onların üzerinde yükseliyormuş' gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili 'ben niye öyle yapayım ki' falan diyor." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatlarının talepleri doğrultusunda mahkeme başkanının iddianamenin okunmasına karar verdiğini dile getiren Saçan, "İddianameyi okudu. Sanıkların kimlik tespiti yapılmadı. O da itirazlar arasındaydı. Yetki ve görev itirazları vardı, mahkeme onları da reddetti. Doğrudan Adnan Oktar'ın bir numaralı şüpheli olarak savunmasına geçti ve devam ediyor şu anda." şeklinde konuştu.
"GİZLİ SİCİL DOSYALARIMI ZEKERİYA ÖZ'E VERDİLER"
Saçan, sanıkların FETÖ ile bağlantılı olup olmadıklarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Ergenekon soruşturmasında burada, tam arkanızdaki mahkemede müdahil oldular. Benim kendimde bile olmayan gizli sicil dosyalarımı Zekeriya Öz'e verdiler. Bunlar dava dosyasında var. Ve bunlardan firarda olan Emre Çalıkoğlu denilen şahıs buraya gelip aleyhimde tanıklık yaptı. Güya 1999'da biz bunları alınca 'Sizi Ergenekon adına aldık.' demişiz. Doğrudan müdahale ettiler. O zamanki savcı Zekeriya Öz ile son derece sıkı fıkıydılar. O konuda söyledikleri hiçbir şey doğru değil. Zaten zaman bunu gösterecek. Bu bahsettiğim konu Ergenekon yargılama dosyasında var. İstedikleri kadar inkar etsinler. Dosyalar, belgeler konuşur."
Saçan, davada müşteki olduğunu ancak "bir numaralı" müşteki olmadığını dile getirerek, "Adım A ve D ile başladığı için fihrist nedeniyle öyle." diye konuştu.
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