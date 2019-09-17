Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin Suriye'nin Afrin ilçesinde koordineli yaptığı operasyonlarda eylem hazırlığındaki 9 şüpheli mühimmatlarla birlikte gözaltına alındı.
Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, MİT ile Afrin Emniyet Koordinatörlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar sonunda, Afrin'de hücre evi oluşturarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, kırsaldan Afrin merkeze patlayıcı madde getirerek bombalı eylemler planladıkları, gerçekleştirdikleri ve ayrıca Afrin'deki emniyet birimlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen A.M, N.M, A.M, M.E, A.S, H.S, Ş.H, A.M ve M.S isimli 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyallerin yanı sıra, üzerinde lazer ve dürbün aparatı bulunan M16 silah, bu silaha ait 8 adet şarjör ile 828 adet fişek, lazer aparatı bulunan keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 153 adet fişek, piyade tüfeği ile tüfeğe ait 258 adet fişek, 18 tabanca mermisi, kasatura ve örgütü temsil eden bez parçaları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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