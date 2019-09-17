Son dakika: İstanbul'da adliye önünde hareketli dakikalar
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ
Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
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