18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da adliye önünde hareketli dakikalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İSTANBUL'DA ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Son dakika haberi... Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Çağlayan'da, bulunan Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin önünde silah sesleri! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NİN ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN