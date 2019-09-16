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İranlı ailelerden Diyarbakırlı annelere destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
İRANLI AİLELERDEN DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK

Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti.

14 gündür Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan annelere de katıldı.

İranlı ailelerden Diyarbakırlı annelere destek | Video İRANLI AİLELERDEN DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK | VİDEO

İRANLI AİLELER HDP BİNASI ÖNÜNDE

İranlı aileler Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı ailelere destek verdi. PKK/PJAK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ifade eden İran'lı aileler de HDP binası önüne geldi.

Bina önündeki oturma eylemine katılan İranlı aileler, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarıyla PKK/PJAK'a isyan etti.

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Sanatçılardan 'Diyarbakır Anneleri'ne destek ziyareti! SANATÇILARDAN 'DİYARBAKIR ANNELERİ'NE DESTEK ZİYARETİ!

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Isim Isim

Bizim bozuk sanatcılar Iranlı aileler kadar olamadılar malesef.

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evet3
hayır0
cevapla 16.09.2019 15:06
VATANDAŞ VATANDAŞ

daha neyi bekliyoruz.bu eli kanlı terör örgütünün tüm sayasi faliyetlerinin durdurulmasına,partilerinin derhal ivedilikle kapatılmasına,başkanlarına, eşbaşkanlarına ,belediye başkanlarına kayıtlı mensuplarına alayına siyasi yasaklama ve yarıgılama süreci başlaılmasına ne zaman karar verilecek ne zaman?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.09.2019 14:53
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