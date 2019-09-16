İranlı ailelerden Diyarbakırlı annelere destek
Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, İranlı aileler de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti.
14 gündür Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan annelere İranlı aileler de katıldı.
İRANLI AİLELER HDP BİNASI ÖNÜNDE
İranlı aileler Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı ailelere destek verdi. PKK/PJAK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ifade eden İran'lı aileler de HDP binası önüne geldi.
Bina önündeki oturma eylemine katılan İranlı aileler, kaçırılan çocuklarının fotoğraflarıyla PKK/PJAK'a isyan etti.
kalan karakter 1000
Bizim bozuk sanatcılar Iranlı aileler kadar olamadılar malesef.cevapla 16.09.2019 15:06
daha neyi bekliyoruz.bu eli kanlı terör örgütünün tüm sayasi faliyetlerinin durdurulmasına,partilerinin derhal ivedilikle kapatılmasına,başkanlarına, eşbaşkanlarına ,belediye başkanlarına kayıtlı mensuplarına alayına siyasi yasaklama ve yarıgılama süreci başlaılmasına ne zaman karar verilecek ne zaman?cevapla 16.09.2019 14:53
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 111 tutuklama...
- Adnan Oktar dans görüntülerini böyle savundu!
- HDP'li isimler belediyenin gelir bütçesini paylaşıyor
- Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimleri
- Süre bitiyor! Gözler bu buluşmada...
- Başkan Erdoğan imzaladı! Yürürlüğe girdi...
- Kocaeli'deki metro hattı ile ilgili önemli gelişme!
- Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
- Akıllı Nano İHA ilk kez görüldü
- Tunç Soyer'in inkar ettiği önerge ortaya çıktı
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?