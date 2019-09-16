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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Putin ile 'da bir araya geldi. 'ın ev sahipliğindeki görüşmede Suriye'deki kriz ele alındı. Dünyanın gözünü çevirdiği Erdoğan-Putin'in görüşmesi sona erdi.

, saat 11:30'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir görüşme gerçekleştirdi. 'daki görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ın bu seferki misafiri Putin oldu.

Başkan Erdoğan ve Putin Suriye için bir arada | Video BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN SURİYE İÇİN BİR ARADA | VİDEO

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Hasan Ruhani'nin 2 saat süren görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in yaklaşık iki saat süren görüşmesi sona erdi.

3'LÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELECEK

Putin'i taşıyan uçak da saat 13.40 civarında Ankara'ya indi. Putin de Çankaya Köşkü'ne gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından gözler 3'lü zirveye çevrildi.

İkili görüşmeler sonrasında liderler üçlü zirvede bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi sona erdi BAŞKAN ERDOĞAN'IN İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

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