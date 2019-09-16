Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 35 oldu
PKK'nın çocuklarını kaçırdığını ifade eden aileler, HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor. Diyarbakır'da boyun eğmeyen anneler arasına Vahide Sunar da katıldı. "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz" diyerek evlat nöbetine katılan Vahide Sunar ile eylemdeki aile sayısı 35 oldu.
Hacire Akar'ın başlattığı isyan sonrası Diyarbakır'daki annelerin eylemi her geçen gün büyüyor. Hacire Akar'ın oğlunu PKK'nın elinden kurtarması sonrası çocukları kaçırılan aileler Diyarbakır HDP il binası önünde toplanmaya devam ediyor.
NÖBETTEKİ AİLE SAYISI 35 OLDU
Diyarbakır'da çocukları için nöbet tutan anneler arasına Vahide Sunar da katıldı. 35 aile HDP'nin baskılarına rağmen oturma eylemini çocuklarını geri alana kadar sürdüreceklerini ifade etti.
Oğlunun resmini göstererek PKK tarafından kaçırıldığını belirten Vahine Sunar, "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz" dedi.
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