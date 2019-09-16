18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye ile ABD 5. ortak hava devriyesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
TÜRKİYE İLE ABD 5. ORTAK HAVA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, 'de Fırat'ın doğusunda birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise tarafında kaldı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN