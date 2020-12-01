Yayladan göçü çekerken neye uğradıklarını şaşırdılar! Dronu havada yakalayıp parçaladı

HAVADA YAKALAYIP PARÇALADI

Fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın da "Yayladan göçü çekiyorduk. Yayla kültürü bölgemizde çok önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kültürü anlatırken en güzel görüntüleri almaya çalıştık. Dron yerden havalanır havalanmaz etrafta bulunan çoban köpekleri birden üzerimize doğru koşup hücum etti. Dron pilotumuz bu sırada cihazı daha alt seviyeye indirdi. O anda olan oldu. Çoban köpeği dronu havada yakaladı ve parçaladı" diye konuştu.