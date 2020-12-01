Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yayladan göçü çekerken neye uğradıklarını şaşırdılar! Dronu havada yakalayıp parçaladı Yayladan göçü çekerken neye uğradıklarını şaşırdılar! Dronu havada yakalayıp parçaladı
Artvin'de, küçükbaş sürüsünün yaylalardan köye dönüş yolculuğunu görüntüleyen ekibin kullandığı dron, yere inişi sırasında, çoban köpeği tarafından havada parçalandı. Dron kullanılamaz hale gelirken o anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:22
Artvin'de fotoğraf sanatçısı ve begesel yapımcısı Hakan Aydın ile dron pilotu Suat Çelik, Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyü mezra bölgesinde, otlakta yayılan koyun sürüsünün yayladan dönüş yolculuğu için çekimlere başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekibin sürüyü dronla havadan görüntülediği sırada çoban köpekleri, tepki vermeye başladı.
Çelik, dronu yere yaklaştırdığı sırada aniden havalanan çoban köpeği, cihazı çenesi ile yakalayarak, yere düşürdü. Parçalanan dron, kullanılamaz hale gelirken o anlar böyle görüntülendi.
HAVADA YAKALAYIP PARÇALADI
Fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın da
"Yayladan göçü çekiyorduk. Yayla kültürü bölgemizde çok önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kültürü anlatırken en güzel görüntüleri almaya çalıştık. Dron yerden havalanır havalanmaz etrafta bulunan çoban köpekleri birden üzerimize doğru koşup hücum etti. Dron pilotumuz bu sırada cihazı daha alt seviyeye indirdi. O anda olan oldu. Çoban köpeği dronu havada yakaladı ve parçaladı" diye konuştu. DÜNYADAKİ EN ACIMASIZ CANLILAR... Sarı akrep
Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.