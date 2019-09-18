18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Mersin'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 4 yavru köpek çuvala konulup, ağzı kapatılarak kuyuya atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 35 metrelik kuyudan köpekleri çıkardı. Köpeklerden 2'si olay yerinde, 1'i ise barınakta öldü. Yaşama şansının çok az olduğu söylenen yavru ise hayatta kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 02:07
  • 1
  • 11
Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Mersin'in Mut ilçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu.

  • 2
  • 11
Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun içine girerek çuval içinde bulunan 4 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Çuvalın içine atılmış 4 yavrudan 2'si ölürken, diğer 2'si ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

  • 3
  • 11
Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Canlı olan yavruların hayatta kalması için çalışma başlatan ekipler, köpekleri yıkayarak kuruladı. Günlerce aç kalan yavrulara ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, yakın bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içirdi.

  • 4
  • 11
Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Vakit kaybetmeden Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen yavruların biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • 5
  • 11
Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

4 kardeşten geriye kalan tek köpeğin ise tedavisine başlandı. Geldiğinde aşırı su kaybederek dehidrasyon yaşayan ve günlerce besinsiz kalan yavru, hekimlerin çabalarıyla hayata tutunmayı başardı.