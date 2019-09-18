Yavru köpekleri çuvala koyup kuyuya attılar! Sadece biri hayata tutundu...

Mersin'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 4 yavru köpek çuvala konulup, ağzı kapatılarak kuyuya atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 35 metrelik kuyudan köpekleri çıkardı. Köpeklerden 2'si olay yerinde, 1'i ise barınakta öldü. Yaşama şansının çok az olduğu söylenen yavru ise hayatta kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 02:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





