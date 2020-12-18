18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

Milyarlarca WhatsApp kullanıcısı arasındaki sohbetlerde zaman zaman küçük kazalar da yaşanıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan konuşmalar dikkat çekti. Genç adamın yazdığı mesaja sevgilisinin babasının cevap vermesi hayatını şokunu yaşattı. Genç adamın WhatsApp'tan yaptığı geri dönüş mesajı ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 08:55
  • 1
  • 103
WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

Dünya genelinde teknolojinin de gelişmesiyle milyarlarca insan WhatsApp kullanmaya başladı. Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı. İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 103
WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

Dünyayı saran mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor.

  • 3
  • 103
WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.

  • 4
  • 103
WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma
  • 5
  • 103
WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma