WhatsApp'tan sevgilisine yazdı babası cevap verdi! İşte Türkiye'nin konuştuğu mesajlaşma

Milyarlarca WhatsApp kullanıcısı arasındaki sohbetlerde zaman zaman küçük kazalar da yaşanıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan konuşmalar dikkat çekti. Genç adamın yazdığı mesaja sevgilisinin babasının cevap vermesi hayatını şokunu yaşattı. Genç adamın WhatsApp'tan yaptığı geri dönüş mesajı ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.