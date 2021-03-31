Vahşice katledilen Sezen Ünlü'nün vasiyeti yerine getirildi!

Son dakika haberine göre; İzmir'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü vasiyeti üzerine kızının gözlerini bağışladıklarını belirterek, "İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün" dedi. Sezen'in hamilelik elbisesini mezara örten hala Saniye Gevşekler, "O elbiseyi daha bir kere giyebildin kızım. Benim içim yanıyor, benim içimde yangın var" diye feryat etti.