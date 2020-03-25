Vahşi doğanın bilinmeyen yüzü! Herkesi şoke eden belgesel çekimi...

Vahşi doğada kameralara takılan o anlar dünyayı ayağa kaldırdı. Belgesel çekimi için Brezilya'da bulunan ekip gördüğü manzara karşısında şoke oldular. Dehşet anlarını anbean kameralara kaydeden belgesel yapımcıları görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan o görüntülere Türkiye'den ilgi her geçen gün artıyor.