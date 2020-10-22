Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı

'UKRAYNA'YA GİDERKEN ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ OLDUĞU...'

Gerekçeli kararda, "Sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirmeden yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı maktul Buket ve arkadaşı maktul Zeynep'in öğrenci oldukları Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket'le barışmak istemesine rağmen kabul görmemiş olması, sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı, evine gittiğinde ona kendisi ile birlikte olmayı mı ölmeyi mi seçeceğini sorduğunun anlaşılması karşısında sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve kasten öldürme suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği, eyleminin canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme olamayacağı anlaşıldığından tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, suç işlemeye meyilli kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine iyi hal maddesi hükümleri uygulanmamıştır" denildi.