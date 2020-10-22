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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı Ukrayna'da iki kız öğrenciyi katletmişti! Korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı
Ukrayna'da tıp fakültesinde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Can Çökmez'e ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Açıklanan gerekçeli kararda Çökmez'in cinayeti tasarlayarak işlediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 13:40
İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da tıp fakültesi öğrencisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığı Hüsnü Can Çökmez'e ait kararın gerekçesini açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerekçeli kararda, sanık Hüsnü Can Çökmez ile maktul Buket Yıldız'ın bir süre duygusal arkadaşlık yaşadıkları, 2018 yılında tıp okumak için Ukrayna'ya giden Buket Yıldız'ın sanık ile olan arkadaşlığını bitirdiği, sanığın arkadaşlığını sürdürmek için Buket Yıldız ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket Yıldız'ın kabul etmemesi üzerine sanığın da Ukrayna'ya gittiği belirtildi.
'ONUNLA BİRLİKTE OLMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ ÜZERİNE...'
Hüsnü Can Çökmez'in 31 Aralık 2018 tarihinde Buket Yıldız'ın Ukrayna'da yaşadığı eve gittiği, bu sırada Buket Yıldız'ın internet üzerinden bir erkek ile görüntülü görüşme yaptığı belirtilen gerekçeli kararda, "Sanık ile maktul arasında tartışma çıktı. Sanık maktule kendisiyle olmayı mı yoksa ölmeyi mi tercih ettiğini sorduğu, maktulun de onunla birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylemesi üzerine sanık evde bulunan bıçakla Buket Yıldız'ın boğazını keserek öldürdü. Sonrasında evin giriş kapısında Zeynep Hüsünbeyi'nin de boğazını keserek öldürdü" denildi.
Sanığın olayın ardından kırmızı montunu olayın gerçekleştiği evde bıraktığı, evde bulunan cep telefonu, iki adet bilgisayar ve bir adet tableti alarak Türkiye'ye döndüğü bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, bu eşyaları Pendik'te sattığı, sanığın 5 Ocak 2019 tarihinde Kurtköy mezarlığında yakalandığı kaydedildi.
'UKRAYNA'YA GİDERKEN ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ OLDUĞU...'
Gerekçeli kararda, "Sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirmeden yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı maktul Buket ve arkadaşı maktul Zeynep'in öğrenci oldukları Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket'le barışmak istemesine rağmen kabul görmemiş olması, sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı, evine gittiğinde ona kendisi ile birlikte olmayı mı ölmeyi mi seçeceğini sorduğunun anlaşılması karşısında sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve kasten öldürme suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği, eyleminin canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme olamayacağı anlaşıldığından tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, suç işlemeye meyilli kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine iyi hal maddesi hükümleri uygulanmamıştır" denildi.