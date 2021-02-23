Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır

Askeri silahlar ve isimleri | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | Türkiye geliştirdiği silahlarla dünyanın en önemli envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli silahlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin bu başarısı dünyanın takibinde. Yerli makineli tüfek SAR 762 MT de testleri başarıyla geçti. Seri üretime hazır hale geldi.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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