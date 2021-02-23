23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır

Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır

Askeri silahlar ve isimleri | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | Türkiye geliştirdiği silahlarla dünyanın en önemli envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli silahlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin bu başarısı dünyanın takibinde. Yerli makineli tüfek SAR 762 MT de testleri başarıyla geçti. Seri üretime hazır hale geldi.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:04
  • 1
  • 130
Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır

Yerli makineli tüfek SAR 762 MT testleri başarıyla geçti. Silah hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış yapabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 130
Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır
Asker ve polisin yeni gözdesi olacak. Özgün ve yerli makineli tüfek SAR 762 MT'nin seri üretimi için geri sayım başladı.
  • 3
  • 130
Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır
Yerli ve milli tüfek, Düzce'de üretilecek. SAR 762 MT'nin 4 ayrı modeli bulunuyor. Hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetine sahip.
  • 4
  • 130
Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır
Isınan namlu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde değiştirilebiliyor. Böylelikle tüfek, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor.
  • 5
  • 130
Türkiye'nin ürettiği silahlar | Düşmanın kabusu olacak! Artık göreve hazır
Bin 200 metreden uzun menzile sahip silahın ortalama ağırlığı ise 12 kilogram.