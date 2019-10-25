Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? sorusu internet ortamında araştırılırken, bir ülkeden daha seyahat severleri mutlu eden haber geldi. Türkiye'ye bir ülke daha vize kolaylığı sağlanırken, Türk vatandaşlarının hangi ülkelere vizesiz gidebilecekleri listelendi. Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yüselmiş oldu Türkiye'den vize istemeden ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...