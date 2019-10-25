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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? sorusu internet ortamında araştırılırken, bir ülkeden daha seyahat severleri mutlu eden haber geldi. Türkiye'ye bir ülke daha vize kolaylığı sağlanırken, Türk vatandaşlarının hangi ülkelere vizesiz gidebilecekleri listelendi. Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yüselmiş oldu Türkiye'den vize istemeden ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:13
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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

Bir ülke daha Türkiye'ye vize kolaylığı sağladı ve Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin sayısı 116'ya çıktı. Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? sorusu internet ortamında araştırılırken, bir ülkeden daha seyahat severleri mutlu eden haber geldi. Türk vatandaşlarının hangi ülkelere vizesiz gidebilecekleri listelendi.

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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

90 GÜN BOYUNCA VİZE YOK

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

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Türkiye'den vize istemeden ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi!

116 ÜLKE VİZE İSTEMİYOR

Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi.