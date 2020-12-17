Türkiye'de yılanlar bir evi istila etti! Evinde ölüm kalım savaşı!

Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti. Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi.