Trump uzaylıların varlığına inanıyor mu? İsrailli bilim insanının Trump hakkındaki iddiaları olay oldu!

TRUMP'I DURDURDULAR

Haim Eshed'e göre Galaktik Federasyonu, "insanlığın bu sırrı öğrenmek için uzay ve uzay gemilerinin ne olduğunu anlayacağı bir aşamaya gelmesi gerektiğini" söyleyerek Trump'ın bu açıklamasını engelledi. İsrail'in de uzaylılarla temasa geçtiğini öne süren Eshed, federasyonun "kitlesel histeriyi engellemek için varlıklarının açıklanmasını istemediğini" de ekledi.