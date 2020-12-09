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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Trump uzaylıların varlığına inanıyor mu? İsrailli bilim insanının Trump hakkındaki iddiaları olay oldu! Trump uzaylıların varlığına inanıyor mu? İsrailli bilim insanının Trump hakkındaki iddiaları olay oldu!
NASA'nın paylaştığı birçok fotoğrafın ardından İsrail'den gelen açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Donald Trump'ın uzaylılar hakkında gerçekleri açıklamak için çaba sarf ettiğini belirten İsrail'in eski uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, uzaylıların Trump'ı durduruğunu söyledi. Dünya basınını şoke eden açıklamaların ardından Trump'ın uzaylılar hakkında söyleyeceklerine odaklanıldı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:02
Trump'ın uzaylılarla olan ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İsrail'in eski uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, dünya basınını salladı. Eshed, uzaylıların varlığını Trump'ın açıklamak istediğini ancak 'Galaktik Federasyonu'ndaki uzaylıların onu durdurduğunu savundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 30 yıl İsrail'in uzay güvenlik programına başkanlık eden Prof. Haim Eshed, Mars gezegeninde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu "gizli bir yeraltı üssü" olduğunu da iddia etti.
TRUMP İNANIYOR MU?
ABD ile uzaylılar arasında "evrenin dokusunu" araştırma üzerine bir anlaşma yapıldığını öne süren 87 yaşındaki Eshed, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamak istediğini ancak "Galaktik Federasyonu"ndaki uzaylıların onu durdurduğunu savundu.
TRUMP'I DURDURDULAR
Haim Eshed'e göre Galaktik Federasyonu, "insanlığın bu sırrı öğrenmek için uzay ve uzay gemilerinin ne olduğunu anlayacağı bir aşamaya gelmesi gerektiğini" söyleyerek Trump'ın bu açıklamasını engelledi. İsrail'in de uzaylılarla temasa geçtiğini öne süren Eshed, federasyonun "kitlesel histeriyi engellemek için varlıklarının açıklanmasını istemediğini" de ekledi.
İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, akademik ortamdaki değişiklik üzerine bunu şimdi açıklamayı seçtiğini söyleyen Eshed, "Bugün söylediklerimi beş yıl önce açıklamış olsaydım, hastaneye kaldırılırdım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım" dedi.