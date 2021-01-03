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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait

Son dakika: Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait... Tokat Erbaa ilçesinde oturan bir grup vatandaş, ormanda traktörle kazılan alanları temizlemek için geldikleri noktada, inanılmaz bir olay yaşadı. Temizlik sırasında bir taşın çökmesiyle oluşan yarık, Roma döneminden kalma bir tünelin kapısını açtı. Hayretle yarığın içinden bakan köylüler gördüklerine inanamadı. İşte tarihe not düşülen olayın görüntüleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:20
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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait

Tokat Erbaa ilçesinde yaşayan bir grup köylü, gördükleri manzara karşısında, hayatlarının şokunu yaşadılar. Sabah temizlik yapmak için geldikleri tarlada bir taşın çökmesi üzerine oluşan yarıktan, tarih çıktı.

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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait
İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı.
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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait
Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok sayıda kemik olduğunu gördü.
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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait
Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada inceleme başlatıldı.
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Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait

Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı.