Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait

Son dakika: Tokat Erbaa'da inanılmaz olay! Temizlik yapınca fark ettiler! Hepsi Roma dönemine ait... Tokat Erbaa ilçesinde oturan bir grup vatandaş, ormanda traktörle kazılan alanları temizlemek için geldikleri noktada, inanılmaz bir olay yaşadı. Temizlik sırasında bir taşın çökmesiyle oluşan yarık, Roma döneminden kalma bir tünelin kapısını açtı. Hayretle yarığın içinden bakan köylüler gördüklerine inanamadı. İşte tarihe not düşülen olayın görüntüleri...