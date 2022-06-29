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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle 6 ilde sel meydana geldi. Sel baskınının en etkili olduğu yerlerden biri de Kastamonu'ydu. Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözden kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları devam ederken derede gencin kıyafetleri ve ayakkabısı bulundu.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 16:44
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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi.

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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu.

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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor.

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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı

Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.