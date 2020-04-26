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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Bazı hayvan türlerinin de ilk kez kayda alındığı bildirildi. İşte Türkiye'de yaban hayatının ilk kez göreceğiniz o anları...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 09:18
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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.