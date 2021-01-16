Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler

Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi azaltmak için geliştirmek istediği diyalog çağrısına olumlu yanıt veren Yunanistan'la istikşafi görüşmelerine kısa bir süre kala Yunan tarafından yeniden gerilimi tırmandıran bir hamle daha geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar söze gerek bırakmadı, ABD özel kuvvetler askerleri ve helikopterleri Yunan askerlerle birlikte adaya indi.