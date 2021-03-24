Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

İleri teknolojiyle donatılan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı tesis nisan ayında devreye alınacak. Bu sayede endemik bir tür olan inci kefaline ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölde atık suların neden olduğu kirlilik önlenecek.