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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce yapımına başladığı "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" tamamlandı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 12:51
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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin Tuşba ilçesinde yaptırdığı arıtma tesisi, doğal güzellikleri, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajlarıyla görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak.

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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Yıllardır göle deşarj edilen atık suların arıtılmasını sağlayacak yaklaşık 180 milyon lira bütçeli tesis, kentin 50 yıllık atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak.

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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

İleri teknolojiyle donatılan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı tesis nisan ayında devreye alınacak. Bu sayede endemik bir tür olan inci kefaline ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölde atık suların neden olduğu kirlilik önlenecek.

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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Tesisin çalışmaya başlamasının ardından daha önce atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliği yapılacak.

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Son dakika | Van Gölü için önemli adım! Tesis 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

"ÖNÜMÜZDEKİ AYDAN İTİBAREN SU ALMAYA BAŞLAYACAK"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük değeri olan Van Gölü'nün son yıllarda aşırı kirlenmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.