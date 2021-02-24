Son dakika: Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Halk merakla bekliyor! Sona gelindi

'BÖLGEDE TEK OLDU'

Girişimi ile mahalleye cami kazandıran Muhtar Hülya Gezer de çok mutlu olduklarını söyledi. Gezer, "Camiyi, Cumhurbaşkanımızdan 2017 yılında Manisa'ya geldiğinde istemiştim. Sağ olsun mahallemize Selçuklu mimarisiyle bir cami yaptırdı. Cami hazır, pandemiden dolayı açılışını yapamadık.