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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kocaeli Kandıra'da akıllara durgunluk veren olay! Kaza yapan otomobil dik durdu Son dakika: Kocaeli Kandıra'da akıllara durgunluk veren olay! Kaza yapan otomobil dik durdu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Giriş Tarihi: 23.02.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 16:48
İbrahim Ç. yönetimindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerin önünde dik durdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.