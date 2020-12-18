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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi.3'lü ankastre set, elektrikli ızgara, elektrikli çay makinesi, elektrikli cezve, epilatör cihazı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? ŞOK'ta 19 Aralık indirimleri neler? İşte ŞOK 19-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:26
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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

19 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta sonu satışa çıkan ŞOK kampanyalarının bu hafta sonu satışa çıkacak indirimleri merak ediliyor. Dove şampuan çeşitleri, Borline Acrive Plus Sıvı Deterjan, kitap çeşitleri, süngerli banyo paspas takımı birçok çeşit ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 19 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?