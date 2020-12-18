ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

19 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta sonu satışa çıkan ŞOK kampanyalarının bu hafta sonu satışa çıkacak indirimleri merak ediliyor. Dove şampuan çeşitleri, Borline Acrive Plus Sıvı Deterjan, kitap çeşitleri, süngerli banyo paspas takımı birçok çeşit ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 19 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...