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ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 19 Aralık 2020 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi.3'lü ankastre set, elektrikli ızgara, elektrikli çay makinesi, elektrikli cezve, epilatör cihazı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? ŞOK'ta 19 Aralık indirimleri neler? İşte ŞOK 19-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:22Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:26