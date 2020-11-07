ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları dolu dolu! İşte güncel liste

ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları iple çekiliyordu. Bu haftanın sürpriz ürünleri arasında ev ihtiyaçları yer alıyor. Hafta sonu indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler var? ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL