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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları dolu dolu! İşte güncel liste ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sonu kampanyaları dolu dolu! İşte güncel liste ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları iple çekiliyordu. Bu haftanın sürpriz ürünleri arasında ev ihtiyaçları yer alıyor. Hafta sonu indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler var? ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:24
7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin merakla beklenen hafta sonu indirimleri başladı. Bu hafta narenciye sıkacağından aspiratöre, elektrikli ızgaradan battaniyeye birçok ürün bu katalogda müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 7-10 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...
GALERİ DEVAM EDİYOR Narenciye Sıkacağı
• Özel açılı kremi yer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
• Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar
Inox Aspiratör
•Tekli salyangoz motor
• Inox panel • 2 adet alüminyum filtre • Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma Elektrikli Izgara
• 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
• Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi •Çıkarılabilir termostat ünitesi •Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi •Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği • Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar • 2000 W
3'lü Kurulama Bezi
Desenli Meşrubat Bardağı
Çelik Cezve