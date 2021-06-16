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Haberler Galeri ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 16 Haziran ŞOK kampanyalarını merak eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını araştırıyor. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK market haftanın indirimleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 08:59
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ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Çarşamba indirimlerinin neler olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

Golf Maraşım

Golf Maraşım Kesme

Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt

Juss

  • 3
  • 16
ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

Bingo TozDeterjan

8 kg

Renkli&Beyazlar

  • 4
  • 16
ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

Mon Amour Far Paleti

Emotion Deodorant

•150 ml + 150 ml
• Ocean fresh /Romance

  • 5
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ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

Fairy Platinum Tablet

72'li