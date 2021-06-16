ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğu! Çarşamba indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu güncel liste...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 16 Haziran ŞOK kampanyalarını merak eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını araştırıyor. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK market haftanın indirimleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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