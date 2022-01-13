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Haberler Galeri Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

Son dakika! İzmir'de 15 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiası ile tutuklanan 44 yaşındaki sapık kantinci Turan Duman'ın yeni vukuatları gün yüzüne çıktı. Abisiyle beraber yedi senedir Ülkü Ortaokulu'nun kantinini işleten Duman'ın yaptıkları şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:41
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Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

Son dakika haberleri… İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda 44 yaşındaki kantinci Turan Duman iddiaya göre, yedinci ve sekizinci sınıfa giden kız öğrencileri pek çok kez taciz etti.

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Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

MÜDÜR DURUMU EMNİYETE BİLDİRDİ

Dehşet veren olayı yaşayan talihsiz öğrencilerden ikisi, durumu okul müdürü Ali Gür'e anlattı. Ali Gür de kantinciden gelebilecek olası bir tepkiye karşı öğrencileri kendi odasında korumaya alarak durumu polise bildirdi.

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Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

KORKUP KAÇTI

Bu olayı öğrenen 8. sınıf erkek öğrencileri kantini basarak Turan'a tepki gösterdi. Tepkilerden korkan Turan da polisler okula gelmeden kaçtı. Polis ekipleri kaçan Turan Duman'ı bir süre sonra yakalamayı başardı. Turan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

Velilerin iddia ettiği gibi çocukların izolasyon odasına kapatılmadığı öğrenilirken, elinden telefon alındığı öne sürülen Ö.'nün de cep telefonunun bulunmadığı belirtildi.

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Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…

Okuldaki tüm öğretmenlerin büyük bir soğukkanlılıkla öğrencileri dinleyerek okul müdürü Ali Gür aracılığıyla durumun kısa sürede güvenlik güçlerine ihbar edildiği anlaşıldı.