Sapık kantinci Turan Duman’ın yaptıkları şaşkına çevirdi! Vukuatları saymakla bitmiyor: Meğer öğretmenlere de…
Son dakika! İzmir'de 15 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiası ile tutuklanan 44 yaşındaki sapık kantinci Turan Duman'ın yeni vukuatları gün yüzüne çıktı. Abisiyle beraber yedi senedir Ülkü Ortaokulu'nun kantinini işleten Duman'ın yaptıkları şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.01.2022
15:41
Son dakika haberleri… İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda 44 yaşındaki kantinci Turan Duman iddiaya göre, yedinci ve sekizinci sınıfa giden kız öğrencileri pek çok kez taciz etti.
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MÜDÜR DURUMU EMNİYETE BİLDİRDİ
Dehşet veren olayı yaşayan talihsiz öğrencilerden ikisi, durumu okul müdürü Ali Gür'e anlattı. Ali Gür de kantinciden gelebilecek olası bir tepkiye karşı öğrencileri kendi odasında korumaya alarak durumu polise bildirdi.
KORKUP KAÇTI
Bu olayı öğrenen 8. sınıf erkek öğrencileri kantini basarak Turan'a tepki gösterdi. Tepkilerden korkan Turan da polisler okula gelmeden kaçtı. Polis ekipleri kaçan Turan Duman'ı bir süre sonra yakalamayı başardı. Turan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Velilerin iddia ettiği gibi çocukların izolasyon odasına kapatılmadığı öğrenilirken, elinden telefon alındığı öne sürülen Ö.'nün de cep telefonunun bulunmadığı belirtildi.
Okuldaki tüm öğretmenlerin büyük bir soğukkanlılıkla öğrencileri dinleyerek okul müdürü Ali Gür aracılığıyla durumun kısa sürede güvenlik güçlerine ihbar edildiği anlaşıldı.