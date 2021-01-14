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İlk aşı sağlık kahramanlarına
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. Bugün sağlık kahramanlarına aşılama yapılmaya başlandı. Deneyimlerini A Haber'le paylaştılar.
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. Bugün sağlık kahramanlarına aşılama yapılmaya başlandı. Deneyimlerini A Haber'le paylaştılar.