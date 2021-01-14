Gelin ile damadın kurtuluşu sosyal medyayı salladı! O ülkeden başka yerde göremezsiniz...

Rusya'dan sosyal medyaya yansıyan birçok görüntü 'pes artık' dedirtirken, 'Rusya'dan başka yerde göremezsiniz' başlıkları atılmasına neden oldu. Son döneme damgasını vuran başka bir olay ise damat ile gelinin son anda facianın eşiğinden dönmesi oldu.