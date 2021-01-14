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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gelin ile damadın kurtuluşu sosyal medyayı salladı! O ülkeden başka yerde göremezsiniz... Gelin ile damadın kurtuluşu sosyal medyayı salladı! O ülkeden başka yerde göremezsiniz...
Rusya'dan sosyal medyaya yansıyan birçok görüntü 'pes artık' dedirtirken, 'Rusya'dan başka yerde göremezsiniz' başlıkları atılmasına neden oldu. Son döneme damgasını vuran başka bir olay ise damat ile gelinin son anda facianın eşiğinden dönmesi oldu.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 11:30
Rusya'dan internet dünyasına yansıyan ilginç görüntüler büyük ilgi gördü. Birçok fotoğraf 'Rusya'dan başka yerde göremezsiniz' başlığıyla paylaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu karelerin her biri görenleri hayrete düşürüyor!
İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç görüntüler...
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