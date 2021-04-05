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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

Salda Gölü'nde yüzülür mü | Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:10
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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü.

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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi.

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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

ÇAMUR ÇUKURLARI KAPANMAYA BAŞLADI
Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.

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Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi

'ALANDA KONTROLSÜZ KULLANIMLAR MEVCUTTU'
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakaların kaldırıldığını söyledi.