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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi Salda Gölü nerede | 'Türkiye'nin Maldivleri'nden güzel haber! Doğa kendini yeniledi Salda Gölü'nde yüzülür mü | Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı. Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:10
Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi.
Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.
ÇAMUR ÇUKURLARI KAPANMAYA BAŞLADI Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi. 'ALANDA KONTROLSÜZ KULLANIMLAR MEVCUTTU' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakaların kaldırıldığını söyledi.