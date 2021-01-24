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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

Altın fiyatları son 1 yılda rekor kırınca dolandırıcılar da kuyumcuları hedef almaya başladı. Atölyelerde özel üretilen sahte altınlara ünlü firmaların damgası basılıp kuyumculara satıldığı ortaya çıktı. Uzmanlarsa uyarıyor: Altını mihenk taşına sürmeden almayın.

Giriş Tarihi: 24.01.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 17:08
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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

Dolandırıcıların yeni hedefinde kuyumcular var. Sahte altınlara patent basıp kuyumculara satıyorlar.

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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

Uzman isim altın almak isteyenleri uyararak, "Art niyetli insanlar kuyumculara satıyorlar bunu. perakende satmıyorlar bir dükkanda satılmıyor bunlar." dedi.

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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

Dolandırıcılar atölyelerde sahte altın üretimi yapıyor. Ünlü firmaların damgası da basılarak piyasaya sürülüyor.

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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

A Haber'e konuşan uzman isim, "Zaten bu işi bilmeyenler yapmaz. napıyorum ben art niyetli insanım Ahmet'in, Mehmet'in patentini basıyorum. Ya da kendim bir patent basıyorum. Bunda bir şey yok ki sen de basarsın bunu yaptıktan sonra çünkü orijinal değil bu gerçek yapanları ki orijinal." ifadelerini kullandı.

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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

BUNU YAPMADAN ALMAYIN

Uzmanlarsa alınan her altının bu şekilde mihenk taşına sürülmesini öneriyor: Bizim kuyumcu arkadaşlar bunu mihenk taşına sürerlerse orada belli oluyor. Erinmesinler her altını mihenk taşına sürsünler alsınlar.

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