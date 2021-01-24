Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

A Haber'e konuşan uzman isim, "Zaten bu işi bilmeyenler yapmaz. napıyorum ben art niyetli insanım Ahmet'in, Mehmet'in patentini basıyorum. Ya da kendim bir patent basıyorum. Bunda bir şey yok ki sen de basarsın bunu yaptıktan sonra çünkü orijinal değil bu gerçek yapanları ki orijinal." ifadelerini kullandı.