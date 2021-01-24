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Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın
Altın fiyatları son 1 yılda rekor kırınca dolandırıcılar da kuyumcuları hedef almaya başladı. Atölyelerde özel üretilen sahte altınlara ünlü firmaların damgası basılıp kuyumculara satıldığı ortaya çıktı. Uzmanlarsa uyarıyor: Altını mihenk taşına sürmeden almayın. Altın fiyatları son 1 yılda rekor kırınca dolandırıcılar da kuyumcuları hedef almaya başladı. Atölyelerde özel üretilen sahte altınlara ünlü firmaların damgası basılıp kuyumculara satıldığı ortaya çıktı. Uzmanlarsa uyarıyor: Altını mihenk taşına sürmeden almayın.