24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 14:49
Güncelleme:24.01.2021 16:52
Altın fiyatları son 1 yılda rekor kırınca dolandırıcılar da kuyumcuları hedef almaya başladı. Atölyelerde özel üretilen sahte altınlara ünlü firmaların damgası basılıp kuyumculara satıldığı ortaya çıktı. Uzmanlarsa uyarıyor: Altını mihenk taşına sürmeden almayın. Altın fiyatları son 1 yılda rekor kırınca dolandırıcılar da kuyumcuları hedef almaya başladı. Atölyelerde özel üretilen sahte altınlara ünlü firmaların damgası basılıp kuyumculara satıldığı ortaya çıktı. Uzmanlarsa uyarıyor: Altını mihenk taşına sürmeden almayın.
Sahte altınla dolandırıcılık! Uzmanlardan kritik uyarı: Bunu yapmadan almayın SAHTE ALTINLA DOLANDIRICILIK! UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BUNU YAPMADAN ALMAYIN
Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı REKOR KIRAN ALTIN SERT DÜŞTÜ! UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ OLANLARA VE ALTIN BORCU OLANLARA TAVSİYE: ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bunu yapmadan almayın
"Bunu yapmadan almayın"
Döviz düştü gıda fiyatları inmedi
Döviz düştü gıda fiyatları inmedi
Altın almanın tam zamanı
"Altın almanın tam zamanı"
Türkiye salgına rağmen büyüdü
"Türkiye salgına rağmen büyüdü"
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Başkan Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor
Başkan Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor
Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor?
Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor?
GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat!
GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat!
Piyasalar reform paketine odaklandı!
Piyasalar reform paketine odaklandı!
81 ilde fahiş fiyat denetimi!
81 ilde fahiş fiyat denetimi!
Kırmızı ette dikkat çeken fiyat farkı!
Kırmızı ette dikkat çeken fiyat farkı!
Staj sigortası kadınlara neler sağlıyor?
Staj sigortası kadınlara neler sağlıyor?
Daha Fazla Video Göster