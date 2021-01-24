Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

"Zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiklerimize Zeliha ninemizin birbirinden güzel el emeği, göz nuru çoraplarıyla birlikte yürekleri ısıtan o mektubu da dağıtıldı. Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı. Çorapların giyilmesinin ardından Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra etti. Komandolarımız operasyon sırasında ise Zeliha ninemize birbirinden güzel mesajlar da gönderdi. Bu asil milletin kahraman evlatlarını unutmayarak birbirinden güzel çorapları Mehmetçiklerimize bağışlayan, hayır dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olan 117 yaşındaki Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Zeliha ninemizin ellerinden öpüyoruz" denildi.