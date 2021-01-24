4 saatlik işi 1 saate düşürdü! Tüm köy icatlarını konuşuyor

"DEVLETİMİZİN DESTEKLERİYLE BU İŞE GİRDİM"

Yeni sistemin yemleme işini kolaylaştırmasının yanında zamandan da ciddi oranda tasarruf ettirdiğini kaydeden Nebioğlu, "Vali makam şoförüyken emekli olduktan sonra bu işe başladım. O dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bu işe girdim. O dönem cins ineklerle bu işe girdim. 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şimdi çocuklarım 'Bu işi biraz büyütelim' dedi. Ben de onlara yardımcı oldum ve bu işi yine devletin kredisiyle büyütmeye başladık" dedi.