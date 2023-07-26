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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği
Antalya'da sıcak havada denize girip serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu ünlü Konyaaltı Sahili'nde izmarit kirliliği yaşanıyor. Söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler ünlü sahilde istenmeyen görüntüler oluşturdu. Denizin dibinde de durum yukarıdakinden farksız. Deniz tabanında pamuk yığınından farksız izmaritler olduğu görüldü.