Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.