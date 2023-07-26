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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Antalya'da sıcak havada denize girip serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu ünlü Konyaaltı Sahili'nde izmarit kirliliği yaşanıyor. Söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler ünlü sahilde istenmeyen görüntüler oluşturdu. Denizin dibinde de durum yukarıdakinden farksız. Deniz tabanında pamuk yığınından farksız izmaritler olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:20
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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.

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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.

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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Sahildeki izmarit yoğunluğunun benzeri deniz dibinde de görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri gerçekleştirdikleri dalışlarda deniz dibindeki izmarit kirliliğini görüntüledi. Dipte sığ alanlarda biriken izmarit yoğunluğu, öğrencileri şaşırttı.

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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

'PAMUK YIĞINI GİBİ İZMARİT YIĞINLARI GÖRÜYORUZ'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Sahiller kalabalık. Aileler oturuyor, denize girip, plajda sohbet ediyorlar. Yanlarında getirdikleri plastik ambalajlı yiyecek, meşrubatların atıklarını sahile bırakıyorlar.

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Sahil de denizin dibi de doldu taştı! Pamuk yığınından farksız: Dünyaca ünlü sahilde çevre kirliliği

Çekirdek, midye kabuğu, izmarit, meşrubat kapakları sahilde bırakılıyor. Bunlar zamanla denize ulaşıyor. Islak mendil, plastik bardaklar rüzgarla denize ulaşıyor. Bu atıklar denizde plastik, atık kirliliği oluşturuyor" dedi.