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Rize'deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam her geçen gün biraz daha büyürken bölgede binlercesi çocuk olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan Türkiye'de de İsrail ürünlerine yönelik büyük boykotlar yaşanırken Rize'deki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Küçük bir çocuk aldığı ve İsrail menşeli olduğunu anladığı ürünü fark ederek bakkala iade etti. Küçük çocuk durumu anlatarak ürünü değiştirirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 18:02
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Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

Rize'de bir çocuk, marketten aldığı ve İsrail menşeli olduğunu farkettiği ürünü iade etti.

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Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki bir markete gelen çocuk, alışveriş yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

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Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

Kısa süre sonra markete tekrar gelen çocuk, boykot edilen İsrail menşeli markalardan olan ürünü geri vermek istedi.

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Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

Çocuk, market sahibine durumu anlatarak aldığı ürünü başka bir marka ile değiştirdi.

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Rize’deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

Olay anına ait görüntüler, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çeşitli sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntüler ilgi gördü.