Rize'deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada: Müslüm Abi bu İsrail malıymış da unuttuk...

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliam her geçen gün biraz daha büyürken bölgede binlercesi çocuk olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan Türkiye'de de İsrail ürünlerine yönelik büyük boykotlar yaşanırken Rize'deki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Küçük bir çocuk aldığı ve İsrail menşeli olduğunu anladığı ürünü fark ederek bakkala iade etti. Küçük çocuk durumu anlatarak ürünü değiştirirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı...