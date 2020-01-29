29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

Pınar'ın katili kim? sorusunu arayan Türkiye, gözünü Trabzon'daki duruşmaya çevirdi. Pınar Kaynak'ı öldürenleri arayan Müge Anlı, Trabzon'daki duruşmadan çıkan kararı açıkladı. Müge Anlı elleri zincirle bağlanarak kaçırıldığı söylenen Pınar Kaynak'ın davasındaki dosyadaki detayı da açıkladı. Merakla takip ettiği davanın dosyasında aradığını bulamadığını söyleyen Müge Anlı, Pınar Kaynak davasının detaylarını açıkladı. Pınar'ın katili km?

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:08
  • 1
  • 14
Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

Müge Anlı Pınar Kaynak'ın Trabzon'daki davasının ilk duruşmasından çıkan kararı açıkladı. Pınar Kaynak'ı kim öldürdü? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı, Arın ve Nuri hakkında verilen kararı açıkladı.

  • 2
  • 14
Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

TRABZON'DA NELER YAŞANDI?

Pınar Kaynak, görgü tanıklarının anlattıklarına göre bir arabayla elleri zincirle bağlı olarak kaçırıldı. Kısa bir süre sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmüş bir şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

  • 3
  • 14
Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

ŞÜPHELİLER ARIN VE NURİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Pınar Kaynak'ın avukatları Arın ve Nuri'nin tutuklanması talebinde bulunmuşlardı. Trabzon'daki duruşmada Pınar Kaynak'ın ölümünün şüphelileri olarak gözaltına alınan Arın ve Nuri'nin tutuklanması isteği reddedildi.

MAHKEME SONUCU | İZLE

  • 4
  • 14
Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

Elde bulunan mevcut DNA'larla ilgili süren soruşturma hakkında karar verildi. Soruşturma genişletilerek devam edecek, bir sonraki duruşuma da 17 Mart'a ertelendi.

  • 5
  • 14
Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

MÜGE ANLI: MERAK ETTİĞİM ŞEY DOSYADA YOK

Müge Anlı, "DNA örnekleri, çok fazla şüpheli olduğu için herkesten bir kodla alınmış. O kodlardan sonuç ne çıkacak ona bakılacak, o kodların eşleştirilmesi lazım. Öyle mahkeme dosyasına girmesi lazım. Benim merak ettiğim ama mahkeme dosyasında bulamadım.