Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı

MÜGE ANLI: MERAK ETTİĞİM ŞEY DOSYADA YOK

Müge Anlı, "DNA örnekleri, çok fazla şüpheli olduğu için herkesten bir kodla alınmış. O kodlardan sonuç ne çıkacak ona bakılacak, o kodların eşleştirilmesi lazım. Öyle mahkeme dosyasına girmesi lazım. Benim merak ettiğim ama mahkeme dosyasında bulamadım.