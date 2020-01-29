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Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi! Müge Anlı Arın ve Nuri'nin duruşma sonucunu açıkladı
Pınar'ın katili kim? sorusunu arayan Türkiye, gözünü Trabzon'daki duruşmaya çevirdi. Pınar Kaynak'ı öldürenleri arayan Müge Anlı, Trabzon'daki duruşmadan çıkan kararı açıkladı. Müge Anlı elleri zincirle bağlanarak kaçırıldığı söylenen Pınar Kaynak'ın davasındaki dosyadaki detayı da açıkladı. Merakla takip ettiği davanın dosyasında aradığını bulamadığını söyleyen Müge Anlı, Pınar Kaynak davasının detaylarını açıkladı. Pınar'ın katili km?
Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:08
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