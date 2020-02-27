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Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası! Regaip Kandili duası nedir?
Regaip Kandili duası bu mübarek gecede yoğun şekilde araştırılıyor. Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası nedir? Mübarek Regaip Kandili gecesinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. İslam alemi, üç ayların rahmeti ve bereketinin habercisi olan Regaip Kandili'ni ibadetlerle geçirecek. Bu hayırlı günde eller semaya açılacak, dualar edilecek. Peki, Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, kandil gecesini hayırlı geçirmek isteyenler için okunması gereken dualar…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:50
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