27 Şubat 2020, Perşembe
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili anlamı ve önemi bu mübarek günde Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. 2020 Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Regaip Kandili faziletleri arasında kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazla olmaktadır. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 11:50
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

Regaip Kandili faziletleri yoğun şekilde araştırılıyor. Regaip Kandili anlamı ve önemi merak ediliyor. 2020 yılının ilk kandil günü olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili'nde Kur'ân–ı Kerim okunacak, kaza ve nafile namazlar kılınacak, tefekkürde bulunulacak. Peki, Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ!

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Bu bağlamda Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

REGAİB KELİME ANLAMI NEDİR?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir.

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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur. Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir.

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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Regaib Kandili ibadetleri hakkındaki bilgilere geçmeden önce Regaib ne demek sorusunun yanıtı ile başlayalım. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her yıl Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili önemli ve özeldir.