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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandili anlamı ve önemi bu mübarek günde Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. 2020 Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Regaip Kandili faziletleri arasında kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazla olmaktadır. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 11:50
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?