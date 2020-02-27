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En güzel anlamlı 2020 Regaip (Regaib) Kandili mesajları sözleri - Resimli Regaip Kandili mesajları!
Regaip Kandili mesajları sözleri 2020 yılında da en çok sorgulanan konulardan birisi. Regaip (Regaib) Kandili mesajları WhatApp ve sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Resimli Regaip Kandili mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir ve en güzel anlamlı mesajları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Mübarek kandil günü 27 Şubat günü idrak ediliyor. Bu mübarek günü vatandaşlar ibadet ederek ve dualar okuyarak geçiriyor. Müslümanlar için anlamlı günlerden birisi olan Regaip Kandili, mübarek Üç Aylar'ın bereketinin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Ayetli hadisli Regaip Kandili mesajları haberimizde!
Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 11:30
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