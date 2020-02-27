BİZE ULAŞIN
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Mübarek kandil gecesi bu gece idrak ediliyor. Regaip Kandili coşkusu Müslüman aleminde yaşanmaya devam edecek. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Mübarek kandil gecesini namaz kılarak ve ibadetlerini yerine getirerek geçirmek isteyen kişiler, Regaip Kandili kılınacak namazlarını araştırıyor. Akşam namazından sonra, nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Regaip kandilini, gecenin ilk ışıklarına kadar Allah rızası için ibadetle geçiren, Allah'ı zikrederek ve tövbe ederek geçiren kimselerin günahların affedileceği belirtiliyor. İşte, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar!
Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:52
- 1
- 10
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
- 2
- 10
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
- 3
- 10
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
- 4
- 10
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
- 5
- 10
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?