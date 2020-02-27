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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

Mübarek kandil gecesi bu gece idrak ediliyor. Regaip Kandili coşkusu Müslüman aleminde yaşanmaya devam edecek. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Mübarek kandil gecesini namaz kılarak ve ibadetlerini yerine getirerek geçirmek isteyen kişiler, Regaip Kandili kılınacak namazlarını araştırıyor. Akşam namazından sonra, nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Regaip kandilini, gecenin ilk ışıklarına kadar Allah rızası için ibadetle geçiren, Allah'ı zikrederek ve tövbe ederek geçiren kimselerin günahların affedileceği belirtiliyor. İşte, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar!

Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:52
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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kalpten ve içten yapılacak Regaip Kandili ibadetleri arasında, her vakit namazının ardından kaza namazı kılınması tavsiye edilmektedir. Akşam namazı idrak edildikten sonra 12 rekat nafile namazı kılınabilir. Peki, nafile namazı nasıl kılınır? İşte, Regaip Kandili kılınacak namazlar hakkında tüm merak edilenler…

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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.

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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.

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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

Namazın bitmesinin ardından ise: 'Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.' Duası 70 defa okunur. Ardından secdeye kapanıp 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duası da 70 defa okunur. Secdeden kalktıktan sonra ise Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Duası da 70 defa okunur. Son kez secde edip 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duaları okunur.

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Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?
Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir?

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere " Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" denir.