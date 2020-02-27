27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili ibadetleri duaları bu anlamlı geceyi ibadetlerle dolu şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Regaip Kandili ibadetlerle geçirilmesi gereken günlerden birisi. Bu kutlu gecede muhakkak ki Kuran-ı Kerim okunması ve zikir çekilmesi tavsiye edilmektedir. Mübarek Regaip Kandili'nde; Allah'ı zikrederek ve tövbe ederek geçiren kimselerin günahlarının affedileceği belirtilmektedir. İşte, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 12:14
  • 1
  • 14
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Regaip Kandili ibadetleri duaları bu mübarek günde araştırılıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mübarek gecede oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılması tavsiye edilmektedir. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazı kılınabilir. İşte, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler?

  • 2
  • 14
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Gündüzde kaza namazlarını ve orucunu tutmakla başlayan kişiler iftardan sonra da bol bol kaza namazı kılması tavsiye edilir. Regaip Kandilinde muhakkak ki Kuran-ı Kerim okunmalı ve zikirler çekilmelidir. Allah, Regaip kandilinde gecenin ilk ışıklarına kadar Allah rızası için ibadetle geçiren, Allah'ı zikrederek ve tövbe ederek geçiren kimselerin günahlarını affedeceği aktarılmaktadır.

  • 3
  • 14
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

  • 4
  • 14
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ NAMAZLARI NELER?

Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.

  • 5
  • 14
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.