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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili ibadetleri duaları bu anlamlı geceyi ibadetlerle dolu şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Regaip Kandili ibadetlerle geçirilmesi gereken günlerden birisi. Bu kutlu gecede muhakkak ki Kuran-ı Kerim okunması ve zikir çekilmesi tavsiye edilmektedir. Mübarek Regaip Kandili'nde; Allah'ı zikrederek ve tövbe ederek geçiren kimselerin günahlarının affedileceği belirtilmektedir. İşte, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 12:14
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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
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Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?